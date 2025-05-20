В МИД РФ призвали Елисейский дворец объясниться после обвинений Дурова

Захарова призвала Париж прокомментировать обвинения Дурова по выборам в Румынии

Елисейский дворец должен объясниться после прозвучавших в адрес французских властей обвинений от основателя платформы Telegram Павла Дурова о вымешательствах в выборы в Румынии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, подтверждение слов Дурова не станет неожиданностью, но стоит дождаться разъяснений от Парижа. «Нисколько не удивит, если станет известно, что такие заходы французских спецслужб — это не плод чьей-то фантазии, а что это действительно факт. Но еще раз, мне кажется, что Елисейский дворец просто обязан объясниться», — подчеркнула Захарова.

Ранее основатель Telegram обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

В свою очередь DGSE выразило несогласие со словами бизнесмена. По версии управления, его представители беседовали с Дуровым, чтобы «напомнить ему о его обязанностях и обязанностях его компании в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии».

Дуров отверг разъяснения разведки Франции. Он рассказал, что детская порнография даже не упоминалась во время этих встреч. «Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», — написал он.