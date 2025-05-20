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11:10, 20 мая 2025Россия

В Совфеде назвали главное значение телефонных переговоров Путина и Трампа

Сенатор Карасин о разговоре Путина и Трампа: Мы увидели желание договориться
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Самое главное после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заключается в том, что от обмена мнениями глав государств повеяло желанием договориться о мире для благополучия всех государств. Об этом заявил сенатор Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Подозреваю, что реакция в странах Евросоюза будет весьма неоднозначной и злобноватой. Недаром там затрачено столько десятилетий на внедрение откровенной вражды и злобы между Киевом и Москвой», — написал парламентарий.

Он указал на свежую позитивистскую тональность разговора двух президентов и напомнил, что главы государств обменялись аргументами и высказали конкретные предложения. Сенатор задался вопросом, удастся ли удержать такую тональность в диалоге Путина и Трампа в дальнейшем и на какие ультиматумы и интриги пойдут европейские страны.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что диалог Путина и Трампа показал, что в урегулировании ситуации на Украине сложились две консультационно-переговорные группы. Первая группа, российско-американская, обсуждает перспективы достижения мира. Вторая же группа, украинско-европейская, нацелена на возможность продолжение войны и перетягивание Трампа в свою группу.

Разговор Путина и Трампа, который длился два часа, состоялся днем ранее, 19 мая. Оба президента оценили диалог положительно. Путин, в свою очередь, заявил о готовности работать над меморандумом с Украиной. The Financial Times (FT) писал, что лидеры Европы ошеломлены тем, как Трамп описал свои договоренности с Путиным.

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