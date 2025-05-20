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08:51, 20 мая 2025Россия

В Совфеде назвали три причины шока Европы от разговора Путина и Трампа

Пушков: Европа делает ставку на переход Трампа в стан войны и конфронтацию с РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Европе ошеломлены разговором президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по трем причинам. Их перечислил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на публикацию The Financial Times (FT), где говорилось, что лидеры Европы ошеломлены тем, как Трамп описал свои договоренности с Путиным. Союзники Киева, как утверждается, испугались возможных уступок главы Белого дома по вопросу Украины.

В Европе, во-первых, по-прежнему исходят из того, что России можно нанести стратегическое поражение. Трамп, как отметил Пушков, считает это невозможным, поэтому одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом Трампа.

В качестве второй причины шока Европы Пушков назвал тот факт, что в Брюсселе делают ставку на переход Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией. Они надеются, что если это случится, то это приведет к воссозданию единого антироссийского фронта.

«В отличие от евролибералов, вставших на путь непримиримой конфронтации с Россией в виде "новой холодной войны", а потому готовых вводить все новые санкции, Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США. Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», — назвал третью причину Пушков.

Путин и Трамп поговорили по телефону 19 мая. Их беседа длилась два часа, помощник Путина Юрий Ушаков назвал ее содержательной, деловой и весьма полезной. Путин и Трамп договорились в будущем продолжить диалог по всем вопросам, которые были затронуты в ходе их беседы — в том числе по украинскому вопросу. Так, Путин заявил о готовности работать над меморандумом с Украиной.

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