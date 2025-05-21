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11:43, 21 мая 2025Бывший СССР

Бывший комбат ВСУ объяснил мотивы заявления о проблемах украинской армии в Курской области

Ширшин объяснил заявление о проблемах ВСУ в Курской области игнорированием
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Подавший в отставку командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ширшин объяснил мотивы своего публичного заявления о проблемах украинской армии в Курской области игнорированием со стороны руководства. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Перед публичным заявлением я неоднократно обращался с формальными и неформальными призывами к актуальности задач по предложению на различных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы», — рассказал бывший комбат ВСУ.

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ создал рабочую группу для детального изучения высказывания Ширшина. Он обвинил руководство украинской армии в «дебильных задачах», повлекших неоправданные потери личного состава в Курской области.

Как сообщал Ширшин, подразделения ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, получали от командования задания, обреченные на провал. Он также отмечал указывающее на низкий уровень эффективности ВСУ соотношение потерь и результата.

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