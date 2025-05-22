Лоукостеры в Европе захотели перевозить пассажиров стоя

DM: Лоукостеры в Европе могут начать перевозить пассажиров стоя с 2026 года

Бюджетные авиакомпании Европы могут начать перевозить пассажиров стоя с 2026 года. Проект сидений велосипедного формата, оснащенных подлокотниками и ремнями безопасности, появился в аккаунте @entrepreneurshipquote в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на публикацию обратил внимание британский таблоид Daily Mail (DM).

Отмечается, что новые кресла, разработанные компанией Aviointeriors, увеличат вместимость воздушных судов на 20 процентов. Однако ее представители отказалась комментировать запрос издания. Кроме того, ни одна авиакомпания пока официально не подтвердила, что хочет использовать это экономичное решение для лоукостеров.

Вертикальные сиденья называются Skyrider 2.0, они были впервые представлены на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. Производитель утверждает, что эти кресла представляют собой «новый рубеж недорогих билетов и пассажирского опыта».

Между тем пользователи сети в комментариях нововведение не оценили. «Это жалко. Относитесь к людям как к людям. Боже мой», «Скоро они привяжут тебя к крылу кислородной маской», «Пожалуйста, никогда не покупайте эти билеты, когда они появятся! Не поддерживайте это», — написали возмущенные юзеры.

Ранее россиянин провел полет в собственной каюте самолета с двухместной кроватью и описал впечатления фразой «в объятьях роскоши». В его каюте также стояли кресло, телевизор и столик.