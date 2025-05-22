Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:55, 22 мая 2025Моя страна

Тверские волонтеры спасли из-под земли кошку и двух котят

В Твери волонтеры провели спасательную операцию и достали котят из-под-земли
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: «Инициативная группа по защите животных» / VK

В Твери кошку и котят спасли из-под земли. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» «Инициативная группа по защите животных».

Тверские волонтеры обаружили в подземном теплоузле бездомную кошку и двух маленьких котят. Чтобы спасти их, они провели двухдневную спасательную операцию.

«Условия в колодце теплоузла были неблагоприятными для жизни котят: тесно, грязно, душно и жарко. Поймать кошку и котят было задачей с тремя звездочками», — рассказывают волонтеры. В конце концов зоозащитникам удалось установить котоловку в узком горлышке колодца. Несмотря на сложности, котят и их мать спасли и достали из теплоузла на поверхность.

Кошку отправят на стерилизацию. Затем всем троим найдут новый дом.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Ранее сообщалось, что воронежцы спасли бездомного котенка, который забрался на дерево и не смог слезть. Кот-десантник выжил после полета с верхушки 25-метрового дерева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Павел Табаков назвал свою возлюбленную жареным пирожком

    В Чехии указали на воспринятое украинцами как предательство решение Запада

    Гинеколог предупредил о губительных для женского либидо привычках

    Из квартиры хранившей животных в холодильнике россиянки спасли 41 кошку

    Драматичный медиум Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» дерется с забором и устраивает истерики. За это его превратили в мем

    Тверские волонтеры спасли из-под земли кошку и двух котят

    Xiaomi выпустила первый электрический кроссовер

    В Москве спрос на новостройки вернулся к 2016 году

    Россиянин похвастался выловленной на удочку самой страшной рыбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости