Тверские волонтеры спасли из-под земли кошку и двух котят

В Твери волонтеры провели спасательную операцию и достали котят из-под-земли

В Твери кошку и котят спасли из-под земли. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» «Инициативная группа по защите животных».

Тверские волонтеры обаружили в подземном теплоузле бездомную кошку и двух маленьких котят. Чтобы спасти их, они провели двухдневную спасательную операцию.

«Условия в колодце теплоузла были неблагоприятными для жизни котят: тесно, грязно, душно и жарко. Поймать кошку и котят было задачей с тремя звездочками», — рассказывают волонтеры. В конце концов зоозащитникам удалось установить котоловку в узком горлышке колодца. Несмотря на сложности, котят и их мать спасли и достали из теплоузла на поверхность.

Кошку отправят на стерилизацию. Затем всем троим найдут новый дом.

Ранее сообщалось, что воронежцы спасли бездомного котенка, который забрался на дерево и не смог слезть. Кот-десантник выжил после полета с верхушки 25-метрового дерева.