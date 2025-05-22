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15:25, 22 мая 2025Спорт

В РФС прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России

РФС о повреждении Кубка России: Победитель без трофея точно не останется
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

В РФС заявили, что на производстве может произойти всякое. «Победитель без трофея точно не останется», — подчеркнули они.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что хрустальная чаша с серебряными элементами получила серьезные повреждения. Кубок распался на несколько частей, после чего его придется производить заново. Отмечается, что трофей должны были передать РФС 23 мая, однако после инцидента сроки могут поменяться.

Финал Кубка России по футболу пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». За титул поспорят московский ЦСКА и «Ростов».

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