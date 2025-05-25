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01:50, 25 мая 2025Путешествия

В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 1:05 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил он.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены 24 мая с 23:35. До этого аналогичные меры были приняты в аэропорту Калуги. Принимать и выпускать рейсы воздушная гавань прекратила 24 мая в 21:45.

До этого в мае в Московской и Калужской областях сообщили о звуках взрывов. Тогда в аэропортах Калуга и Жуковский ввели план «Ковер».

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