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17:55, 26 мая 2025Спорт

Назван размер премиальных хоккеистам «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина

СЭ: Игроки «Локомотива» получат по 10 миллионов рублей за победу в плей-офф КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Каждый хоккеист ярославского «Локомотива» получит по 10 миллионов рублей за победу команды в Кубке Гагарина сезона-2024/2025. Размер премиальных назвал «Спорт-Экспресс».

По информации источника, это самое скромное вознаграждение за победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за последние годы. Игроки команд-победителей турнира прошлых лет получали от 20 до 35 миллионов рублей каждый.

Ранее сообщалось о том, что хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориальному комплексу на месте авиакатастрофы, в которой в сентябре 2011 года погибли игроки команды. В клубе отметили, что посвящают победу им.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4-1).

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