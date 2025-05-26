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11:27, 26 мая 2025Спорт

Сборная США посвятила победу на ЧМ-2025 погибшему хоккеисту

Сборная США посвятила победу на чемпионате мира-2025 погибшему хоккеисту Годро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters

Сборная США посвятила победу на чемпионате мира-2025 погибшему хоккеисту Джонни Годро. На церемонии награждения появилась джерси с фамилией игрока, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американцы вынесли на лед свитер с номером 13 и фамилией Годро. Они сделали общее фото с кубком и джерси хоккеиста, который в составе сборной завоевывал бронзу мирового первенства в 2018 году.

25 мая сборная США в финале ЧМ обыграла Швейцарию. Команда победила впервые с 1933 года. Сборная США поднимется на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который возглавит отстраненная команда России.

Годро и его младшего брата Мэтью сбила машина 29 августа 2024 года. Они ехали на велосипедах, когда в них врезался автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Годро получили травмы, несовместимые с жизнью.

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