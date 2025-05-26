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17:19, 26 мая 2025Спорт

Тренер «Краснодара» раскрыл содержание телефонного разговора с Путиным

Мусаев о разговоре с Путиным по телефону: Сказал теплые слова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл содержание разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным после завоевания клубом титула чемпиона России по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что глава государства поздравил с победой и сказал теплые слова. «Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — добавил тренер.

О звонке Путина Мусаеву стало известно 25 мая. Президент России также поздравил главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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