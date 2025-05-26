В Европе рассказали об осознании Зеленским своей слабости на переговорах

Publico: Позиция Зеленского привела к близости взглядов РФ и США на конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский осознает слабость своей позиции на переговорах по мирному урегулированию, говорится в материале Хуана Антонио Санса для Publico.

В частности, Зеленский понимает, что военная инициатива за Россией, а США, единственный внешний игрок, обладающий наибольшей силой и возможностями влиять на конфликт, хочет скорейшего мира, даже если это выгодно Москве, следует из публикации.

Сейчас США предпочитают прагматизм в отношениях с РФ, а Европа использует угрозы и санкции, но такая стратегия никогда не работала с Москвой, отмечает автор. «С каждым днем становится все яснее, что любой шаг против России без одобрения Трампа обречен на провал и, более того, может привести к внутренним расколам внутри самого ЕС», — считает Санс.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского. «Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — сказал он. Вместе с этим американский президент оказался недоволен и действиями российского лидера Владимира Путина, подчеркнув, что ему не нравятся последние удары по Украине.