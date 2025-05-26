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13:05, 26 мая 2025Интернет и СМИ

В российском регионе отключили мобильный интернет

В Ярославской области ограничили мобильный интернет из-за атак беспилотников
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ярославской области из-за атак беспилотников ограничили работу мобильного интернета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА», — сообщили об отключении власти.

Ранее стало известно, что в понедельник, 26 мая, в период с 08:30 до 11:00 над территорией Ярославской области сбили три беспилотника. Кроме того, в ночь на 26 мая над регионом сбили один дрон.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл роль отключения интернета в отражении атак беспилотников. По его словам, такая мера не дает дронам получать и передавать цифровые данные.

В ночь на 7 мая из-за угрозы атаки БПЛА мобильный интернет отключили более чем в 30 российских городах. Впоследствии в целях безопасности мобильный интернет неоднократно ограничивали в ряде регионов — Липецкой, Ивановской, Орловской, Тульской областях и не только.

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