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16:35, 29 мая 2025Наука и техника

Стал известен способ усиления действия антибиотиков

PNAS: Молекула P2-56 повышает эффективность рифампицина при лечении от бактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Ученые из Broad Institute и Медицинской школы Тафтса нашли способ значительно усилить действие антибиотиков против лекарственно-устойчивых бактерий. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Используя микроаэрозольную технологию DropArray, специалисты протестировали более 1,3 миллиона комбинаций антибиотиков и химических соединений. Ключевая находка — молекула P2-56, которая повышает эффективность антибиотика рифампицина и других препаратов при лечении бактерий из группы ESKAPE — самых опасных и устойчивых возбудителей, по классификации ВОЗ.

Авторы обнаружили, что модифицированная версия вещества, P2-56-3, нарушает защитную оболочку Acinetobacter baumannii, облегчая проникновение антибиотика внутрь клетки. Это открывает новый путь борьбы с грамотрицательными бактериями, устойчивыми к традиционному лечению.

По словам ведущих исследователей, благодаря новой платформе стало возможно в короткие сроки тестировать миллионы сочетаний и находить соединения, ранее считавшиеся недостижимыми. Это особенно важно на фоне глобального роста смертности от устойчивых инфекций, число которых превышает миллион случаев в год.

В будущем команда планирует изучить эффективность комбинации P2-56-3 и рифампицина в клинических условиях. Если результаты подтвердятся, метод может стать прорывом в разработке персонализированной антибактериальной терапии и продлить срок службы существующих препаратов.

Ранее ученые описали неожиданный способ борьбы с супербактериями: исследователи из Университета Брунеля обнаружили, что искусственный подсластитель сахарин разрушает клеточные стенки патогенов, включая золотистый стафилококк, и делает их уязвимыми к антибиотикам.

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