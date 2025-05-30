Определились финалисты Кубка Стэнли

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» сыграет с «Флоридой Пантерс» в финале Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерс» на выезде одержал победу над «Даллас Старс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 30 мая, и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. Таким образом, «Эдмонтон» выиграл в серии до четырех побед со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Стэнли.

За трофей канадский клуб поспорит с «Флоридой Пантерс». Эти команды сыграют в финале плей-офф НХЛ второй год подряд. Первый матч серии состоится 5 июня и начнется в 2:00 ночи по московскому времени.

По итогам нынешнего сезона обладателем Кубка Стэнли в десятый раз подряд станет российский хоккеист. Василий Подколзин представляет «Эдмонтон», а Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов — «Пантерс».