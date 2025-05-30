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11:38, 30 мая 2025Наука и техникаЭксклюзив

Российский военный высказался о возможности вычисления ракет Taurus на Украине

Матвийчук: В случае передачи Киеву Taurus ракеты будут базироваться у аэродромов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В случае передачи Германией ракет Taurus Украине они будут базироваться вблизи аэродромов, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так о возможности вычисления местонахождения оружия специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Taurus — это ракета, которая запускается с воздушного носителя. Значит, они должны базироваться вблизи аэродромов, чтобы можно было снарядить воздушное судно, которое будет наносить удары. Эти районы будут районами особого внимания [Вооруженных сил России]. Речь идет про районы базирования авиации, то есть все аэродромы, приспособленные для взлета самолетов типа F-16», — раскрыл Матвийчук.

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Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у России есть широкий спектр вооружения в качестве ответа на потенциальный удар немецкой дальнобойной ракетой Taurus. Он подчеркнул, что можно использовать варианты «от конвенционального оружия и вплоть до самых крайних мер». Так Леонков напомнил, что у России есть «Орешник».

Также аналитики Telegram-канала «Военная хроника» заявили, что после недавнего заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности вложиться в украинский проект по производству дальнобойного оружия для России наступает идеальное время для использования дальнобойной ракеты «Орешник».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что ракеты Taurus уже поставлены Киеву. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал договоренность президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не обсуждать публично передачу оружия.

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