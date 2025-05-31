Евросоюз сознательно идет на эскалацию украинского конфликта. Лидеры стран блока готовятся осуществлять поставки нового вооружения Киеву, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, написала газета IL Fatto Quotidiano.
«Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать тотальную милитаристскую стратегию», — сказано в статье.
Авторы материала считают, что у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за главы США Дональда Трампа, который собирается «выйти из конфликта».
Ранее в Госдуме заявили, что большая война не идет в Европу, однако страны ЕС навлекают ее на себя всеми возможными и невозможными способами и заявлениями. Европа постоянно готовится к войне, потому что это приносит странам большие деньги, считают в ГД.
В свою очередь, издание WSJ написало, что американские военные усиливают свое присутствие на Северном фронте Европы из-за опасений относительно будущего НАТО и якобы опасности войны с Россией.