В Италии рассказали об угрозе войны с Россией

IFQ: ЕС сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине

Евросоюз сознательно идет на эскалацию украинского конфликта. Лидеры стран блока готовятся осуществлять поставки нового вооружения Киеву, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, написала газета IL Fatto Quotidiano.

«Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать тотальную милитаристскую стратегию», — сказано в статье.

Авторы материала считают, что у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за главы США Дональда Трампа, который собирается «выйти из конфликта».

Ранее в Госдуме заявили, что большая война не идет в Европу, однако страны ЕС навлекают ее на себя всеми возможными и невозможными способами и заявлениями. Европа постоянно готовится к войне, потому что это приносит странам большие деньги, считают в ГД.

В свою очередь, издание WSJ написало, что американские военные усиливают свое присутствие на Северном фронте Европы из-за опасений относительно будущего НАТО и якобы опасности войны с Россией.