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19:49, 1 июня 2025Спорт

Дзюба прокомментировал продление контракта с «Акроном»

Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: Придется потерпеть меня еще год
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале прокомментировал продление контракта с командой.

Форвард выразил надежду, что в следующем сезоне клуб выступит еще успешнее. «Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Все, надеюсь, у нас получится. Еще годик меня придется потерпеть», — заявил Дзюба.

Ранее была названа зарплата Дзюбы в «Акроне» по новому контракту. Сообщалось, что форвард будет получать 3 миллиона рублей в месяц.

О подписании «Акроном» нового контракта с Дзюбой стало известно ранее 1 июня. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

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