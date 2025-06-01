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21:44, 1 июня 2025Мир

Макрон пригрозил участникам беспорядков во Франции

Макрон пообещал суровое наказание для участников беспорядков после победы ПСЖ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Участников беспорядков, начавшихся после победы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов, ждет суровое наказание. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы», — пообещал он. Глава государства выразил уверенность, что беспорядки не имеют никакого отношения к футболу.

Ранее Макрон поздравил ПСЖ с победой и заявил, что французы гордятся командой. «Париж сегодня вечером — столица Европы», — отметил он.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

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