Макрон пригрозил участникам беспорядков во Франции

Макрон пообещал суровое наказание для участников беспорядков после победы ПСЖ

Участников беспорядков, начавшихся после победы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов, ждет суровое наказание. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы», — пообещал он. Глава государства выразил уверенность, что беспорядки не имеют никакого отношения к футболу.

Ранее Макрон поздравил ПСЖ с победой и заявил, что французы гордятся командой. «Париж сегодня вечером — столица Европы», — отметил он.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.