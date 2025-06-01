Сафонов объяснил возникновение фингала после победы в Лиге чемпионов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил фингал в толпе после победы в Лиге чемпионов

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире Okko объяснил, как получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

«Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтем, походу», — заявил футболист. Он добавил, что в такой праздничный день он не хочет обращать внимания на травму.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Сафонов стал пятым российским футболистом, которому удалось выиграть в Лиге чемпионов. Российский голкипер не вышел на поле, хотя попал в заявку на матч.