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10:03, 1 июня 2025Спорт

Сафонов объяснил возникновение фингала после победы в Лиге чемпионов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил фингал в толпе после победы в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире Okko объяснил, как получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

«Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтем, походу», — заявил футболист. Он добавил, что в такой праздничный день он не хочет обращать внимания на травму.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Сафонов стал пятым российским футболистом, которому удалось выиграть в Лиге чемпионов. Российский голкипер не вышел на поле, хотя попал в заявку на матч.

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