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20:13, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

МВД России: С 1 июня действует новый порядок смены пароля на «Госуслугах»
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги». Об изменении правил россиян предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Одно небольшое, но важное нововведение вступило в законную силу. С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале "Госуслуги"», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что теперь при смене пароля портал будет высылать код на номер пользователя только в том случае, если в этот момент он не совершает телефонный звонок. Нововведение не позволит злоумышленникам получить доступ к коду, если они используют схему обмана с демонстрацией экрана устройства, добавили в МВД.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появится новая функция для защиты аккаунта. Уточнялось, что пользователи смогут назначать доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять операции по смене пароля.

Перед этим сообщалось, что в России решили искать альтернативу СМС для смены пароля на «Госуслугах». В частности, рассматривается вариант, при котором пользователю нужно посетить МФЦ, чтобы изменить пароль от портала.

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