Ротенберг впервые прокомментировал отставку из СКА

Тренер Роман Ротенберг после отставки заявил, что был счастлив работать в СКА

Тренер Роман Ротенберг в Telegram-канале впервые прокомментировал отставку из петербургского СКА.

Специалист заявил, что быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и он был счастлив быть частью клуба. «Хоккей — моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед», — рассказала он.

Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.

Позднее «Матч ТВ» сообщил Ротенберг может стать главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.