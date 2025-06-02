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20:37, 2 июня 2025Спорт

Ротенберг впервые прокомментировал отставку из СКА

Тренер Роман Ротенберг после отставки заявил, что был счастлив работать в СКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Тренер Роман Ротенберг в Telegram-канале впервые прокомментировал отставку из петербургского СКА.

Специалист заявил, что быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и он был счастлив быть частью клуба. «Хоккей — моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед», — рассказала он.

Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.

Позднее «Матч ТВ» сообщил Ротенберг может стать главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.

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