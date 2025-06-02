В МИД рассказали об ожиданиях от нового раунда переговоров России и Украины

Руденко: Россия надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров

Россия надеется на достижение более осязаемых договоренностей в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле — если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, — принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — сказал он.

Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле. Они начнутся в 13:00 по местному времени.

Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Она уже прибыла в Стамбул.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. В этот раз к делегации присоединятся три новых участника.