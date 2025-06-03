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17:26, 3 июня 2025Экономика

Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

Глава Минэкономразвития Решетников заявил об ощутимом замедлении инфляции в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

К настоящему времени темпы роста потребительских цен в России заметно упали. Об ощутимом замедлении инфляции в стране заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

После двухлетнего периода стремительного роста цен национальная экономика столкнулась с охлаждением. «Статистика показывает ощутимое замедление инфляции», — отметил глава ведомства.

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Он уточнил, что на тенденцию охлаждения российской экономики указывает, в частности, снижение объемов выпуска продукции в ряде ключевых отраслей. Кроме того, на внутреннем рынке прослеживается падение спроса. В Институте экономики роста имени П. А. Столыпина утверждали, что с падением продаж и выручки столкнулись 70 процентов опрошенных предпринимателей. «Экономика сейчас вошла в период охлаждения», — резюмировал руководитель Минэкономразвития.

Ранее Решетников заявил, что в апреле-мае 2025 года недельные темпы роста цен в России укладывались в диапазон трех-четырех процентов и почти не отличались от месячной статистики. Об охлаждении национальной экономики также свидетельствуют другие факторы, включая резкое замедление роста ВВП, составившего в январе-марте лишь 2,3 процента против 4,3 процента по итогам 2024-го. Таким образом, динамика в начале года замедлилась почти вдвое. Все вышеперечисленные факторы могут в конечном счете привести к полноценной рецессии, полагают эксперты.

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