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11:46, 3 июня 2025Спорт

МОК оценил решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею до Олимпиады-2026

МОК подержал решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею до Олимпиады-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать сборные России до участия в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МОК.

В организации отметили, что IIHF следовала рекомендации, которую МОК вынесла в 2023 году. «Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», — заявили в МОК.

Ранее недопуск мужской и женской сборных России до Игр оценил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что по данному вопросу у него не было иллюзий.

2 июня IIHF объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса МОК.

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