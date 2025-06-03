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09:16, 3 июня 2025Спорт

Щербакова опубликовала видео с гробом

Анна Щербакова опубликовала видео с гробом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @anna__shcherbakova_

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала видео, в котором она находится в гробу.

В начале ролика у черного гроба открывается крышка, и оттуда выходит фигуристка. Видео сопровождается песней Мэрилина Мэнсона If I Was Your Vampire. «Ваши варианты подписи к видео?» — написала Щербакова.

8 мая Щербакова посетила встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие прошло в Москве.

Щербакова — победительница Олимпийских игр 2022 года в Пекине в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три золота на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы.

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