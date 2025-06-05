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08:35, 5 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Ростовскую область

Ростовский губернатор Слюсарь: В хуторе Сулин из-за атаки повреждены семь авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Миллерово Ростовской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По уточненным данным, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице имени Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА», — сообщил Слюсарь.

По его словам, места падения обломков оцеплены, для их обезвреживания выехала саперная группа. В результате атаки трансляция телесигнала нарушена, никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее в сети появились кадры из атакованной Ростовской области. На них виден момент уничтожения беспилотника в небе, которому предшествует работа сил противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, на видеозаписи слышны звуки стрельбы.

В ночь на четверг, 5 июня, жители Ростовской области сообщили об атаке беспилотников. Согласно неофициальным данным, целью противника мог быть военный аэродром Миллерово. Губернатор региона Слюсарь впоследствии подтвердил атаку и заявил, что в результате в хуторе Сулин оказались повреждены несколько домов и автомобилей. По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь перехвачено 15 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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