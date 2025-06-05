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11:06, 5 июня 2025Россия

Почти две сотни сельхозпредприятий пострадали в российском регионе из-за ВСУ

Хинштейн: 171 сельхозпредприятия в Курской области пострадали из-за атак ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области почти две сотни сельхозпредприятий оказались повреждены из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн время выступления перед депутатами областной думы с отчетом о работе правительства региона, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

«Большое число предприятий сельского хозяйства пострадало в результате вторжения ВСУ, в результате вражеских атак. На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии», — сообщил Хинштейн.

Губернатор также добавил, что, по состоянию на 1 июня, в приграничье разминировано восемь процентов запланированной территории, общий размер которой составляет почти 500 тысяч гектаров.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года. Противник после полного освобождения региона практически ежедневно продолжает предпринимать попытки прорыва границы.

ЖЗЛ
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