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12:30, 5 июня 2025Забота о себе

Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

Оториноларинголог Манрике: Высокое давление может привести к потере слуха
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

У многих людей в пожилом возрасте возникают проблемы со слухом, однако их можно избежать, если соблюдать меры предосторожности и следить за здоровьем, заявила оториноларинголог Ракель Манрике. О факторах, приводящих к снижению слуха, она рассказала пенсионерам в беседе с изданиеv El Español.

Манрике обратила внимание, что негативно сказывается на слухе интенсивный шум, стоит избегать, поэтому его необходимо регулярно проверять, особенно людям после 55 лет.

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Кроме того, по словам врача, к потере слуха могут привести различные заболевания. В качестве примера она назвала сахарный диабет, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение. Таким образом, сначала необходимо вылечить эти патологии, если они имеются, заключила Манрике.

Ранее геронтолог Луиза Робинсон рассказала, как проявляется деменция. По ее словам, одним из симптомов этого заболевания является дезориентация в пространстве.

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