Россиянка описала странные блюда в Мексике словами «вы бы не рискнули»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о самых странных блюдах, которые она там ела. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Вы бы не рискнули [попробовать]», — выразила мнение автор. По ее словам, мексиканская кухня может стать культурным шоком. Так, Ершова попробовала жареных кузнечиков, которые мексиканцы едят в качестве закуски к пиву.

Еще одним необычным блюдом для нее стала вареная кукуруза с майонезом, сыром, лаймом и чили. «Ты пробуешь — и тут приходит осознание: это кукурузное оливье, но без картошки и с мексиканским уклоном», — описала россиянка.

В перечень самых странных блюд мексиканской кухни Ершова также включила напиток из кактуса — «зеленую мутную жижу».

Ранее Ершова рассказала о трех продуктах в Мексике, которые «в России и не снились». Например, местные манго блогерша сравнила со сливочным мороженым с медом.