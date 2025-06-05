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12:46, 5 июня 2025Россия

В Кремле отреагировали на атаки ВСУ на гражданские поезда в России

Песков назвал атаки ВСУ на гражданские поезда в России терроризмом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik /Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Кремле отреагировали на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские поезда в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие действия противника терроризмом, передает ТАСС.

«Это не что иное как терроризм на государственном уровне», — обозначил Песков.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал киевский режим как террористический. «Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд», — добавил Песков.

В ночь на воскресенье, 1 июня, мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 Климов — Москва после подрыва. По последним данным, общее число пострадавших составило 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Среди пострадавших — пятеро детей.

Утром в четверг, 5 июня, стало известно о взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области. Рядом с местом происшествия нашли бомбы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на совещании с правительством Путин заявил, что Киев не нуждается в перемирии, так как «мир для него, скорее всего, означает утрату власти».

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