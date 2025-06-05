ВСУ с воздуха пытались атаковать российский регион

Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с воздуха пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята в период с 12.15 по 13.00 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над российским регионом два беспилотника самолетного типа.

ВСУ 5 июня атаковали FPV-дроном автомобиль в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области, ранение получил мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени отвезли в Шебекинскую центральную районную больницу.

В ночь на 5 июня ВСУ выпустили 30 беспилотников по территории России, два из них перехватили над Белгородской областью. Под удар также попала Ростовская и Курская области, а также Московский регион и Крым.