«Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

Газета The New York Times назвала ссору Трампа и Маска битвой титанов

В четверг, 5 июня, между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском разгорелся публичный конфликт. Трамп заявил, что разочаровался в предпринимателе, недавно покинувшем администрацию президента США, и назвал его сумасшедшим. Маск, в свою очередь, заявил, что без его содействия Трамп не победил бы в президентских выборах, а также намекнул на то, что глава государства причастен к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, который сексуально эксплуатировал десятки девушек, в том числе несовершеннолетних. Наконец, он поддержал импичмент президента. Публичная ссора Маска и Трампа, закончившаяся взаимными угрозами, стала предметом обсуждения во многих СМИ. О реакции мировой прессы на произошедшее рассказала «Лента.ру».

The Guardian: отношения Маска и Трампа строились на взаимном удобстве

Британская газета The Guardian назвала конфликт Маска и Трампа причудливой драмой, подчеркнувшей, насколько их отношения были основаны на взаимном удобстве. В материале также отметили, что, несмотря на заверения Белого дома в том, что американский миллиардер и президент были лишь идеологическими союзниками, в действительности их партнерство приносило выгоду обоим.

Маск потратил сотни миллионов долларов на кампанию по переизбранию Трампа через свой специально созданный [комитет] America Pac, (...) хотя фактический эффект от этих усилий неясен The Guardian газета

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Газета также обратила внимание на то, что партнерство Трампа и Маска оказалось более продолжительным, чем того ожидали в окружении американского президента.

NYT: «Битва титанов началась»

Американская газета The New York Times (NYT) заявила, что ссора между Маском и Трампом развивается с ошеломляющей скоростью, ведь еще на прошлой неделе на пресс-конференции в Белом доме президент США выразил надежду на то, что миллиардер продолжит помогать ему советами.

Фото: Leah Millis / Reuters

Саму перепалку издание назвало подлой, мелочной, грязной и театральной. По мнению авторов материала, ранее подобные публичные перепалки Трамп вел с теми, кто боялся ему противостоять. Однако у Маска есть финансовые, политические и личные рычаги влияния на президента.

Вызов брошен. Битва титанов началась NYT американская газета

CNN: Маск готов к борьбе за власть

Американский телеканал CNN подчеркнул, что конфликта между «двумя откровенными и неповоротливыми миллиардерами», заключившими взаимовыгодное партнерство, ожидали многие в США. При этом, по мнению журналистов издания, после подобных публичных конфликтов Трамп нередко мирился с оппонентами.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Однако в случае с Маском такого может не произойти, так как он может не согласиться на компромисс и не пойти на примирение с Трампом. «Динамика обычно такова, что оппоненты [Трампа] чувствовали давление, вынуждающее уступить. Маск предполагает, что он готов к подобной борьбе за власть. Если это так, то держитесь крепче», — заявил СNN.

Reuters: ссора Трампа с Маском ослабит влияние республиканцев в Конгрессе

Агентство Reuters подчеркнуло: конфликт Трампа с Маском может привести к расколу внутри Республиканской партии в Конгрессе США. В частности, это поставит под угрозу принятие законопроекта Трампа о сокращении государственных расходов, который Маск критиковал: он назвал документ «отвратительной мерзостью» и объявил позор сенаторам, проголосовавшим за его принятие.

Затянувшаяся вражда этой пары может затруднить республиканцам сохранить влияние в Конгрессе на промежуточных выборах в следующем году Reuters информационное агентство

Издание уточнило, что партия Трампа может потерять влияние в том случае, если Маск сократит расходы на ее предвыборную кампанию. Кроме того, ссора с американским миллиардером может подорвать авторитет Трампа в Кремниевой долине, что также негативно скажется на успехах республиканцев на ближайших выборах.

Al Jazeera: Маска могут возненавидеть как демократы, так и сторонники Трампа

Телеканал Al Jazeera подчеркнул, что политический подъем Маска был обусловлен в том числе лояльностью Трампа. После ссоры с президентом США миллиардер может оказаться неугоден обеим основным политическим силам США. «Теперь его могут возненавидеть как демократы, так и сторонники Трампа», — отмечает Al Jazeera.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кроме того, Трамп продемонстрировал готовность использовать свое политическое влияние против оппонентов, предупредило издание. В частности, он уже оповестил Маска о возможных рисках для его компаний Starlink и SpaceX. Телеканал подчеркнул: у Трампа нет врагов и союзников, но есть постоянно меняющиеся интересы.