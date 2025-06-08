Канадский хоккеист рассказал о чтении «Войны и мира»

Хоккеист «Эдмонтона» Нерс: Может быть, я найду способ закончить «Войну и мир»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» канадец Дарнелл Нерс рассказал о чтении «Войны и мира» Льва Толстого. Его слова приводятся на сайте лиги.

Нерс признался, что читает роман уже полтора месяца. «Может быть, я найду способ закончить ее», — добавил он. По словам его одноклубников, в руках канадца, которого они называют Док, всегда есть книга.

«Эдмонтон» играет в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерс». Счет в серии равный — 1-1.

Ранее полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. «Это был Марк Твен. Что-то про остров», — отметил футболист.