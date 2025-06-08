Премьер Финляндии нашел способ склонить Россию к переговорам

Премьер Финляндии Орпо призвал США ввести новые санкции против России

США должны как можно скорее ввести санкции против России, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Его цитирует Yle.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме. Мы должны получить решение уже сейчас», — сказал финский премьер.

Он отметил, что введение новых ограничений подтолкнет Москву к переговорам. Евросоюз сделает все возможное, чтобы способствовать этому, пообещал Орпо.

Ранее американский президент Дональд Трамп попросил законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Речь идет о документе, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у РФ нефть и другие полезные ископаемые.