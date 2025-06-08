Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 8 июня 2025Мир

Премьер Финляндии нашел способ склонить Россию к переговорам

Премьер Финляндии Орпо призвал США ввести новые санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TT News Agency / Jessica Gow / Reuters

США должны как можно скорее ввести санкции против России, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Его цитирует Yle.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме. Мы должны получить решение уже сейчас», — сказал финский премьер.

Он отметил, что введение новых ограничений подтолкнет Москву к переговорам. Евросоюз сделает все возможное, чтобы способствовать этому, пообещал Орпо.

Ранее американский президент Дональд Трамп попросил законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Речь идет о документе, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у РФ нефть и другие полезные ископаемые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ударил плечом как игрок в регби». Илон Маск подрался с министром финансов США

    Украина попыталась ударить по территории России тремя беспилотниками

    В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

    Умеров заявил об одном рекорде Украины

    Премьер Финляндии нашел способ склонить Россию к переговорам

    Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

    Экипаж танка «Алеша» в полном составе попал в базу «Миротворца»

    Воюющий на стороне ВСУ финский наемник дал совет соотечественникам

    Хабенского обязали погасить долги по ЖКХ

    Минобороны раскрыло подробности ночных атак на регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости