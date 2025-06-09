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14:46, 9 июня 2025Спорт

«Крылья Советов» объявили об уходе пятерых игроков

«Крылья Советов» объявили об уходе Ежова, Цыпченко и еще трех футболистов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе пятерых футболистов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб покинули голкипер Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко. В клубе поблагодарили спортсменов за работу и профессионализм и пожели удачи в дальнейшей карьере.

27 мая «Крылья Советов» отправили в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина, руководившего командой с 2020 года. Его место занял Магомед Адиев.

По итогам сезона-2024/2025 Российской премьер‑лиги самарцы с 31 очком заняли десятое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда не смогла выйти из группы.

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