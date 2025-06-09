На Алтае сотрудники МЧС спасли жеребенка из битумной ямы

На Алтае жеребенка вытащили из битумной ямы. Видео спасения опубликовано в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Алтай.
Инцидент произошел в селе Онгудай. Угодивший в липкий битум жеребенок не смог самостоятельно выбраться из вязкой массы. На помощь застрявшему животному пришли пожарные из части №8. Они спасли его, аккуратно освободив из битумного плена.
Сейчас жеребенок чувствует себя хорошо. Он уже вернулся к обычной жизни — мирно пасется на лугу.
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