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03:54, 9 июня 2025Россия

Несколько взрывов прогремели над российским городом

Shot: Минимум шесть взрывов прогремели в Чебоксарах, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Несколько взрывов прогремели в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над городом виден густой черный дым. Очевидцы сообщили, что видели минимум два беспилотника над городом, а затем услышали шесть взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», украинские БПЛА атаковали предприятие компании ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) в Чебоксарах.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Тамбовскую область.

Также украинские БПЛА атаковали Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.

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