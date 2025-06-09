Несколько взрывов прогремели над российским городом

Shot: Минимум шесть взрывов прогремели в Чебоксарах, сработала система ПВО

Несколько взрывов прогремели в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над городом виден густой черный дым. Очевидцы сообщили, что видели минимум два беспилотника над городом, а затем услышали шесть взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», украинские БПЛА атаковали предприятие компании ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) в Чебоксарах.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Тамбовскую область.

Также украинские БПЛА атаковали Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.