Российский дрон сравнили с автоматом Калашникова

«Боевая газета»: Дрон СКАТ 350М простой, как автомат Калашникова

Российский разведывательный дрон СКАТ 350М, который используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отличается простотой в эксплуатации. Издание «Боевая газета» сравнило беспилотник с автоматом Калашникова, передает концерн «Калашников».

«Военные ценят СКАТ 350М за то, что он надежен и прост в эксплуатации, как автомат Калашникова, и при этом имеет много необходимого им функционала: зоркое воздушное наблюдение, тщательный поиск целей, гарантированное обнаружение врага», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что аппараты используют для разведки, обнаружения различных целей и наведения средств поражения. Операторы дрона отмечают большой запас прочности изделия.

В мае в концерне «Калашников» рассказали, что беспилотник СКАТ 350М смог приземлиться после сквозных пробитий. Аппарат пытались сбить FPV-перехватчиком и поразили стрелковым оружием, однако он вернулся в заданный район.