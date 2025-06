В НАСА допустили запуск ESCAPADE к Марсу на второй ракете New Glenn

НАСА: Миссия ESCAPADE к Марсу может быть запущена в ходе второго пуска New Glenn

Марсианская миссия Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) может стартовать в ходе второго пуска ракеты New Glenn с июля по сентябрь, допустили в НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Ожидается, что дата готовности запуска ESCAPADE — четвертый квартал 2025 финансового года», — говорится в бюджетном предложении американского космического агентства.

Издание подчеркивает, что компания Blue Origin — оператор носителя New Glenn — не сообщает о точном сроке второго пуска.

В апреле портал NSF рассказал, что Blue Origin провела статические огневые испытания пары двигателей BE-3U второй ступени тяжелой ракеты New Glenn перед ее вторым пуском.

В феврале SpaceNews со ссылкой на гендиректора компании Blue Origin Дэйва Лимпа рассказало, что второй запуск New Glenn должен состояться в конце весны.