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05:00, 9 июня 2025Забота о себе

Женщина проверила телефон партнера и сделала ужаснувшее ее открытие

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @bonnieblue

Пользовательница сети под ником @steviekennedyy рассказала, что бросила бойфренда после того, как узнала о его участии в секс-марафоне, организованном популярной моделью OnlyFans. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина заявила, что планировала выйти замуж за возлюбленного. Правда, все ее планы разрушились после проверки его телефона. Блогерша утверждает, что сделала это из-за плохого предчувствия.

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При изучении переписок бойфренда женщина узнала, что тот принял участие в секс-марафоне, который организовала порномодель Бонни Блю. Это открытие так ужаснуло ее, что она тут же рассталась с возлюбленным и заявила, что больше не собирается разговаривать ни с одним мужчиной. Комментаторы в основном ее поддержали, а некоторые из них сочли такой вид измены настоящим безумием.

Ранее сексолог Элис Чайлд рассказала, как сделать интимные селфи. Она призвала не спешить и попробовать все удачные углы.

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