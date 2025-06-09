Женщина проверила телефон партнера и сделала ужаснувшее ее открытие

Пользовательница сети под ником @steviekennedyy рассказала, что бросила бойфренда после того, как узнала о его участии в секс-марафоне, организованном популярной моделью OnlyFans. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина заявила, что планировала выйти замуж за возлюбленного. Правда, все ее планы разрушились после проверки его телефона. Блогерша утверждает, что сделала это из-за плохого предчувствия.

При изучении переписок бойфренда женщина узнала, что тот принял участие в секс-марафоне, который организовала порномодель Бонни Блю. Это открытие так ужаснуло ее, что она тут же рассталась с возлюбленным и заявила, что больше не собирается разговаривать ни с одним мужчиной. Комментаторы в основном ее поддержали, а некоторые из них сочли такой вид измены настоящим безумием.

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