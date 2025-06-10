Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

Путин продлил запрет на продажу российской нефти по потолку цен до 31 декабря

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 31 декабря текущего года. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ гласит, что поставки данных товаров не допускаются, если соответствующие контракты прямо или косвенно предполагают использование ценового потолка, который ввели государства G7, Европейский союз и Австралия.

Ранее появилась информация, что очередной пакет санкций Европейского союза может содержать в себе пункт о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Кроме того, в Брюсселе задумались о запрете на использование инфраструктуры Северных потоков.

В Госдуме уверены, что снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть не скажется существенным образом на бюджете страны.