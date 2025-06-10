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16:23, 10 июня 2025Экономика

Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

Путин продлил запрет на продажу российской нефти по потолку цен до 31 декабря
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 31 декабря текущего года. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ гласит, что поставки данных товаров не допускаются, если соответствующие контракты прямо или косвенно предполагают использование ценового потолка, который ввели государства G7, Европейский союз и Австралия.

Ранее появилась информация, что очередной пакет санкций Европейского союза может содержать в себе пункт о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Кроме того, в Брюсселе задумались о запрете на использование инфраструктуры Северных потоков.

В Госдуме уверены, что снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть не скажется существенным образом на бюджете страны.

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