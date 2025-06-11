Бах раскрыл свои планы после ухода с поста главы МОК

Бах заявил, что после ухода с поста главы МОК станет скромным болельщиком

Томас Бах раскрыл свои планы после ухода с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает ТАСС.

«Если вы не забудете меня через несколько минут после того, как я покину эту команду, возможно, у меня будет возможность увидеть еще несколько соревнований ваших федераций», — заявил он. Бах добавил, что станет скромным болельщиком, который просто будет наслаждаться спортом и тем, как процветают олимпийское движение и международные федерации.

26 февраля стало известно, что Бах подал в отставку с поста члена МОК спустя 34 года работы. Она вступит в силу 23 июня. Должность главы МОК он занимал с сентября 2013 года.

Новым президентом МОК станет двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри. Она была избрана главой организации 20 марта.