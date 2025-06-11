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12:35, 11 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали последствие отказа Киева забирать тела солдат ВСУ

Боуз: Украинцы после отказа Киева забирать тела начали осознавать, кто их враги
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз назвал последствие, к которому может привести отказ Киева забирать у Москвы тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост на эту тему он разместил в X.

По словам западного журналиста, президент Украины Владимир Зеленский уже четвертый день подряд отказывает предоставить украинцам тела их близких. «Некоторых из них обманом заманили, некоторых заставили умирать за НАТО и Евросоюз. Украинцы, конечно, начинают осознавать, кто их настоящие враги», — добавил Боуз.

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6 июня 2025

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев с глумлением и издевательством отказался забирать у Москвы тела солдат ВСУ.

Перед этим ситуацию с телами украинских солдат прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что представители российской стороны уже несколько дней находятся на границе с Украиной, чтобы передать тела.

Днем 7 июня стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров ВСУ. Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, Киев в качестве обоснования приводит «разные и довольно странные» причины.

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