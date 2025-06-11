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17:34, 11 июня 2025Наука и техника

Переосмыслено действие самого популярного обезболивающего

PNAS: Парацетамол действует на уровне нервных окончаний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: danilo.alvesd / Unsplash

Парацетамол снимает боль не только через мозг — ученые обнаружили, что он действует и на уровне нервных окончаний. Исследование команды из Еврейского университета в Иерусалиме, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрывает ранее неизвестный механизм работы одного из самых популярных обезболивающих в мире.

Авторы выяснили, что после приема парацетамола в организме образуется вещество AM404. До сих пор считалось, что оно действует исключительно в центральной нервной системе. Однако оказалось, что AM404 синтезируется прямо в болевых рецепторах на периферии — и блокирует натриевые каналы, по которым боль передается в мозг. Иными словами, парацетамол прерывает болевой сигнал еще до того, как он дойдет до центральной нервной системы.

Открытие может привести к созданию новых, более безопасных обезболивающих — точечных, без онемения и других побочных эффектов, характерных для традиционных анестетиков.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые описали вред приема парацетамола. Выяснилось, что при регулярном применении препарат может накапливаться в организме и снижать репродуктивную способность мужчин.

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