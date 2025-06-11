Захарова высказалась про «Рамштайн»

Захарова: ЕС и НАТО не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) и НАТО не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, напротив, они стремятся к его эскалации. Так итоги заседания формата «Рамштайн» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«[ЕС и НАТО] не интересуют жизни собственного населения, (...) их интересует эскалация конфликта и продолжение использования киевского режима и Украины в своих целях», — сказала дипломат.

Заседание контактной группы в формате «Рамштайн» состоялось в Брюсселе 4 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что итогом встречи стало выделение Киеву рекордных объемов военной помощи в 2025 году.

Ранее Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы. По ее словам, британские власти неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку.