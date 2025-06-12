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09:05, 12 июня 2025Спорт

18-летняя канадская пловчиха установила третий мировой рекорд за пять дней

Канадская пловчиха Макинтош установила третий мировой рекорд за пять дней
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Об этом сообщает «Чемпионат».

На чемпионате Канады 18-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты и 23,65 секунды. Макинтош превзошла собственное достижение, которое составляло 4 минуты и 24,38 секунды.

Канадка установила третий мировой рекорд за пять дней. Ранее на чемпионате Канады она обновила лучшее время на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием.

Макинтош завоевала три золотые медали на Олимпиаде-2024 в Париже. Она также является четырехкратной чемпионкой мира.

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