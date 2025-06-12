18-летняя канадская пловчиха установила третий мировой рекорд за пять дней

Канадская пловчиха Макинтош установила третий мировой рекорд за пять дней

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Об этом сообщает «Чемпионат».

На чемпионате Канады 18-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты и 23,65 секунды. Макинтош превзошла собственное достижение, которое составляло 4 минуты и 24,38 секунды.

Канадка установила третий мировой рекорд за пять дней. Ранее на чемпионате Канады она обновила лучшее время на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием.

Макинтош завоевала три золотые медали на Олимпиаде-2024 в Париже. Она также является четырехкратной чемпионкой мира.