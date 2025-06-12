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12:18, 12 июня 2025Спорт

Стало известно об отказе бывшего тренера «Динамо» от работы в ЦСКА

«Чемпионат»: Марцел Личка отказался от работы в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отказался возглавить столичный ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату».

Уточняется, что с чешским специалистом общались представители красно-синих, после чего тот взял время на раздумья. В итоге Личка отказал ЦСКА, решив дожидаться предложений по работе в Европе.

Ранее Личка был назван главным кандидатом на пост тренера ЦСКА. Уточнялось что стороны очень близки к подписанию контракта.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

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