Врач раскрыл важность сильных мышц ног для здоровья

Врач-физиотерапевт Меган Оливос раскрыл важность сильных мышц ног для здоровья человека. Его слова приводит Men Today.

«Поддержание силы ног с помощью упражнений может помочь защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера, которые связаны с уменьшением гиппокампа. Более сильные мышцы ног положительно связаны с большим объемом гиппокампа», — заявил Оливос.

Врач добавил, что к такому выводу специалисты пришли после исследования в 2015 году, в котором принимали участие однояйцевые близнецы. «Оно выявило связь между силой ног и улучшением когнитивных способностей при старении. Ученые использовали МРТ для изучения изменений в мозге и обнаружили улучшения во всем органе», — заявил Оливос.

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