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16:25, 12 июня 2025Спорт

Врач раскрыл важность сильных мышц ног для здоровья

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alfa Photostudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Меган Оливос раскрыл важность сильных мышц ног для здоровья человека. Его слова приводит Men Today.

«Поддержание силы ног с помощью упражнений может помочь защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера, которые связаны с уменьшением гиппокампа. Более сильные мышцы ног положительно связаны с большим объемом гиппокампа», — заявил Оливос.

Врач добавил, что к такому выводу специалисты пришли после исследования в 2015 году, в котором принимали участие однояйцевые близнецы. «Оно выявило связь между силой ног и улучшением когнитивных способностей при старении. Ученые использовали МРТ для изучения изменений в мозге и обнаружили улучшения во всем органе», — заявил Оливос.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки и суставные разминки.

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