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07:50, 14 июня 2025Спорт

Гимнастка из России облилась пеной и снялась в коротком топе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке российская и азербайджанская спортсменка позировала в коротком белом топе и белых шортах со стразами. При этом 32-летняя гимнастка была облита пеной и мыла машину. Публикацию посмотрело более 80 тысяч человек.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го годов.

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